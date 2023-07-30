F1 Belçika Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in
Formula 1 Belçika Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı. Verstappen bu sonuçla üst üste sekizinci, toplamda 10. yarış galibiyetini elde etti. Red Bull'dan Sergio Perez ikinci olurken yarışa pole pozisyonunda başlayan Charles Leclerc üçüncü sırada bitiş çizgisini geçti.
Formula 1'de sezonun 13. yarışı Belçika'nın Stavelot kenti yakınlarındaki Francorchamps köyünde bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden gerçekleşti.
Şampiyona lideri Max Verstappen, 17.turda aldığı liderliği yarış sonuna kadar sürdürdü ve bu sezonki 10. galibiyetini elde ederken üst üste sekizinci kez kazandı.
Bir diğer Red Bull pilotu Sergio Perez ikinci, Ferrari'den Charles Leclerc üçüncü oldu. Yarışa ikinci sıradan başlayan Oscar Piastri ise ilk turda yaşadığı kazanın ardından yarışı tamamlayamadı.
PEREZ LİDERLİĞE YÜKSELDİ
Yarışın ilk turunda pole pozisyonundaki Charles Leclerc, Sergio Perez'e geçildi. İkinci sıradan başlayan Oscar Piastri'yle birlikte Ferrari'den Carlos Sainz takım telsizinden hasar aldıklarını söyledi.
Sainz yola devam ederken Piastri son sıraya geriledi. Piastri'nin aracı yolda kalırken sanal ve gerçek güvenlik aracı devreye girmedi.
Carlos Sainz yaşanan temasın ardından bir süre yarışa devam etse de 25. turunda pite geldi ve yarıştan çekildi.
5 SIRA GERİDEN BAŞLADI
Formula 1'de şampiyona lider Max Verstappen, Belçika Grand Prix'sine 5 sıra geriden başladı.
Sıralama turlarında pole pozisyonunu alan Hollandalı pilot, vites kutusu değişikliği sebebiyle 6. sıradan start aldı.
Max Verstappen, dün yapılan sprint yarışta da galibiyete ulaşmıştı.
Verstappen, yarışın 17. turunda takım arkadaşı Sergio Perez'i geride bırakaarak liderliğe yükseldi.
YAZ ARASINA GİRİLDİ
Belçika Grand Prix'sinin ardından Formula 1'e yaz arası verildi.
4 hafa sürecek yaz arasının ardından Formula 1'de sezon, 27 Ağustos'taki Hollanda Grand Prix'siyle devam edecek.
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