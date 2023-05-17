F1'de Emilia Romagna Grand Prix'si iptal edildi
Formula 1'de sezonun 6. yarışı olan Emilia Romagna Grand Prix'si olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.
Formula 1'de bu hafta sezonun 6. yarışı olan Emilia Romagna Grand Prix'si düzenlenecekti fakat bölgedeki kötü hava koşulları ve aşırı yağış nedeniyle yarış iptal edildi.
Formula 1'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, FIA Başkanı, ilgili Bakanlar, İtalya Otomobil Kulübü Başkanı, Belediye Başkanı ve organizatörler arasında yapılan görüşmelerin ardından yarışın yapılmamasına karar verildiği duyuruldu.
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