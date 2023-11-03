F1 Brezilya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. ayağı Brezilya Grand Prix'sine, Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.
Hollandalı pilot, Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde yapılan sıralama turlarında, 1.10.727'lik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.
Verstappen'in 0.294 saniye gerisindeki Ferrari pilotu Charles Leclerc ikinciliği, pisti 0.617 saniye daha yavaş turlayan Aston Martin pilotu Lance Stroll ise üçüncülüğü elde etti.
Sprint yarışının yarın TSİ 21.30'da gerçekleştirileceği organizasyonda, 71 turluk yarış ise 5 Kasım Pazar günü TSİ 20.00'de yapılacak.
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