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F1 İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Oscar Piastri'nin!

F1 İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Oscar Piastri'nin!

31.05.2025 18:38:00
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F1 İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Oscar Piastri'nin!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. ayağı İspanya Grand Prix'sine McLaren Mercedes pilotu Oscar Piastri ilk sıradan başlayacak.

Sıralama turlarında Piastri, 1 dakika 11.546 saniyelik süreyle ilk sırayı aldı ve İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki 4,6 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden düzenlenecek yarışa ilk sıradan başlama hakkı elde etti.

Takım arkadaşı Lando Norris ikinci oldu ve Red Bull Racing'in Hollandalı pilotu Max Verstappen ise üçüncü sırayı aldı.

Sezonun ilk sekiz yarışı sonuncunda Piastri, 161 puanla 1. sırada yer alırken, Norris, 158 puanla ikinci ve Verstappen, 136 puanla 3. sırada bulunuyor.

İspanya Grand Prix'si yarın saat 16.00'da başlayacak.


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