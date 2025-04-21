Oscar Piastri, Suudi Arabistan'da zirvede!

McLaren pilotu Oscar Piastri, Suudi Arabistan Grand Prix'sini kazanarak sezonun 3. zaferine imza attı ve pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi.

Oscar Piastri, Suudi Arabistan'da zirvede!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 21.04.2025 - 09:29

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'sini McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Suudi Arabistan'daki 6.174 kilometre uzunluğundaki Cidde Cadde Pisti'nde düzenlenen yarış, 50 tur üzerinden yapıldı.

Piastri 1 saat 21 dakika 06.758 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamladı ve sezondaki 3. Grand Prix galibiyetini elde etti.

Red Bull'un son şampiyon pilotu Hollandalı Max Verstappen, Piastri'nin 2.843 saniye gerisinde ikinci olurken, Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ise liderin 8.104 saniye gerisinde yarışı 3. bitirdi.

Sezonun 6. yarışı olan Miami Grand Prix'si 4 Mayıs'ta koşulacak. 

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1- Oscar Piastri (Avustralya): 99

2- Lando Norris (Büyük Britanya): 89 

3- Max Verstappen (Hollanda): 87

4- George Russell (Büyük Britanya): 73 

5- Charles Leclerc (Monako): 47 

TAKIMLAR

1- McLaren: 188

2- Mercedes: 111

3- Red Bull: 89

4- Ferrari: 78 

5- Williams: 25


Etiketler: #Oscar Piastri #McLaren #Formula 1 Dünya Şampiyonası

İlgili Haberler

Sezonun ikinci galibiyeti... Bahreyn'de zafer Oscar Piastri'nin

Sezonun ikinci galibiyeti... Bahreyn'de zafer Oscar Piastri'nin
Bahreyn Prix'sinde pole pozisyonu Oscar Piastri'nin

Bahreyn Prix'sinde pole pozisyonu Oscar Piastri'nin
Formula 1 Çin Grand Prix'sinde pole pozisyonu Oscar Piastri'nin

Formula 1 Çin Grand Prix'sinde pole pozisyonu Oscar Piastri'nin
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler