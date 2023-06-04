F1 İspanya Grand Prix'sinde zaferin adı Max Verstappen
Hollandalı sürücü Max Verstappen, İspanya'da koşulan Formula 1'in 7. yarışını ilk sırada tamamladı.
Formula 1 İspanya Grand Prix'sinde zafrerin adı değişmedi.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen rahat bir sürüş geçirerek yarışı 1. sırada bitirmeyi başardı. Mercedes'in İngiliz sürücüsü Lewis Hamilton 2. olurken bir diğer Mercedes pilotu George Russell podyumun son basamağında kendine yer buldu.
Max Verstappen
BU SEZONKİ 5. GALİBİYET
Red Bull sürücüsü Max Verstappen bu sezon koşulan 7 yarışın 5'inde galibiyete uzandı ve ilotlar şampiyonasında liderliğini sürdürdü.
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