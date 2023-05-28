F1 Monako Grand Prix'sinde Charles Leclerc'e sıra cezası!
Formula 1 Monako Grand Prix'sinin cumartesi günü yapılan sıralama turlarında rakibini engelleyen Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarışa üç sıra geriden başlayacak.
Ferrari pilotu Charles Leclerc, Monako Grand Prix'sinde sıra cezası aldı.
Formula 1'den yapılan açıklamada, McLaren'in İngiliz pilotu Lando Norris'i hızlı bir tur attığı sırada engellediği tespit edilen Leclerc'in cezasının ardından yarışa 6. sıradan başlayacağı kaydedildi.
Charles Leclerc
VERSTAPPEN İLK SIRAYI BIRAKMADI
Bu ceza sonrasında Alpine'den Esteban Ocon 3, Ferrari'den Carlos Sainz 4 ve Mercedes'ten Lewis Hamilton 5. sıraya yerleşti.
Sıralama turlarında Red Bull pilotu Max Verstappen pole pozisyonunu elde ederken, Aston Martin'den Fernando Alonso ikinci, Charles Leclerc üçüncü en hızlı turu atan isimler olmuştu.
78 turluk yarış pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak
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