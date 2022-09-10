F1 İtalya Grand Prix'sinde Albon'un yerine De Vries yarışacak

10 Eylül 2022 Cumartesi, 16:05

2019'da Formula 2, 2021'de ise Formula E'de şampiyonluğa ulaşan Mercedes takımının Hollandalı test pilotu De Vries, kariyerinin ilk F1 yarışına çıkacak.

Williams takımından yapılan açıklamaya göre sabah kendisini iyi hissetmeyen Taylandlı sürücü Albon'un, tetkikler sonucu apandisit olduğu tespit edildi. Bu nedenle sıralama turları ve yarışta Albon'un yerini De Vries alacak.