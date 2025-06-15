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F1 Kanada GP'de Mercedes'ten çifte podyum!

F1 Kanada GP'de Mercedes'ten çifte podyum!

15.06.2025 23:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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F1 Kanada GP'de Mercedes'ten çifte podyum!

Mercedes'in İngiliz pilotu George Russell, Kanada'da koşulan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. yarışında damalı bayrağı gören ilk isim oldu.

Formula 1 Kanada GP'de kazanan Mercedes oldu.

Mercedes pilotu George Russell, yarışı ilk sırada tamamladı. Mercedes'in 18 yaşındaki pilotu Kimi Antonelli ise 3. sırayı aldı.

VERSTAPPEN PODYUMDA

Red Bull'un şampiyon pilotu Max Verstappen, ikinci sırayı kaptı.

Sezonun lideri Oscar Piastri ise podyum dışında kaldı ve 4. sırada bitirebildi.

Lando Norris, son 3 tur kala takım arkadaşı Oscar Piastri'yi geçmeye çalışırken kaza yaptı ve yarış güvenlik aracı altında sona erdi.

İlk 10 sıra şu şekilde oluştu:

1. Russell, Mercedes

2. Verstappen, Red Bull

3. Antonelli, Mercedes

4. Piastri, McLaren

5. Leclerc, Ferrari

6. Hamilton, Ferrari

7. Hulkenberg, Sauber

8. Alonso, Aston Martin

9. Ocon, Haas

10. Sainz, Williams

İlgili Konular: #formula 1 #mercedes #George Russell

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