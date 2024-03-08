F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.
Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde 50 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, 1.27.472'lik derece elde eden Verstappen, ilk cebin sahibi oldu.
Hollandalı sürücünün 0.319 saniye arkasında Monakolu Charles Leclerc (Ferrari) ikinci, liderin 0.335 saniye gerisinde Meksikalı Sergio Perez (Red Bull) ise üçüncü sırayı aldı.
Suudi Arabistan Grand Prix'si yarın saat 20.00'de koşulacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Portakal'a çok sert 'Burcu Köksal' yanıtı
- İstanbul yarışında dikkat çeken fark
- İşte AKP'nin masasındaki anket sonuçları...
- Burcu Köksal’dan flaş 'DEM' açıklaması
- Asgari ücrete ikinci zam gelir mi?
- Özer Sencar'dan 'Kılıçdaroğlu' iddiası
- Gözyaşlarına hakim olamadı: 'Her veda hüzünlüdür...'
- İmamoğlu ile seyirci arasında 'terörist' tartışması
- 'Talimatı Kılıçdaroğlu verdi'
- 'Fatih Terim'e para verdim'