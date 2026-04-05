Cumhuriyet Gazetesi Logo
FA Cup'ta sürpriz yarı finalist: Southampton, Arsenal'i yıktı!

5.04.2026 09:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Premier Lig ekibi Arsenal, Championship ekibi Southampton'a 2-1 yenilerek Federasyon Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

FA Cup çeyrek finalinde Championship ekiplerinden Southampton, Premier Lig ekibi Arsenal'ı konuk etti.

St Mary's Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Southampton, 35. dakikada Ross Stewart'ın golüyle öne geçerek ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda baskıyı artıran Arsenal, 68. dakikada Viktor Gyökeres'in golüyle beraberliği yakaladı.

Ancak bu gole hızlı cevap veren Southampton, 85'te Shea Charles'la bir kez daha öne geçti.

Kalan dakikalarda Arsenal'ın beraberlik çabaları sonuç vermezken mücadele 2-1 Southampton üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Southampton, FA Cup'ta yarı finale yükselirken Arsenal turnuvaya veda etti.

2018'DEN SONRA İLK KEZ

Championship'te mücadele eden Southampton, 2018'den sonra ilk kez FA Cup yarı finaline adını yazdırdı.

ARSENAL'İN YARI FİNAL HASRETİ

14 şampiyonlukla turnuvayı en çok kez kazanan takım konumunda bulunan Arsenal ise 2019/20 sezonundan beri FA Cup'ta yarı finale ulaşamıyor.

İlgili Konular: #Arsenal #FA Cup #Southampton

