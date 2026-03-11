Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Arsenal ile Leverkusen yenişemedi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.03.2026 23:26:00
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Arsenal deplasmanda karşı karşıya geldiği Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Leverkusen, Arsenal'i konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısında iki ekip de birbirine diş geçiremedi ve 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

46. dakikada ev sahibi ekip, korner organizasyonunda bulduğu gol ile 1-0 öne geçti. 89. dakikada Arsenal'de penaltı başına geçen Havertz topu ağlara gönderdi ve beraberliği sağladı.

Karşılaşmada daha fazla gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1  beraberlikle sonuçlandı.

Mücadelenin rövanşı 17 Mart Salı günü İngiltere'de oynanacak.

Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetti

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Leverkusen - Arsenal mücadelesini yöneten ana hakem oldu. 

