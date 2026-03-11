Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Arsenal ile Leverkusen yenişemedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Leverkusen, Arsenal'i konuk etti.
Mücadelenin ilk yarısında iki ekip de birbirine diş geçiremedi ve 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
46. dakikada ev sahibi ekip, korner organizasyonunda bulduğu gol ile 1-0 öne geçti. 89. dakikada Arsenal'de penaltı başına geçen Havertz topu ağlara gönderdi ve beraberliği sağladı.
Karşılaşmada daha fazla gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Mücadelenin rövanşı 17 Mart Salı günü İngiltere'de oynanacak.
Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetti
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Leverkusen - Arsenal mücadelesini yöneten ana hakem oldu.