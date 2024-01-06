FA Cup'ta Newcastle rahat turladı!
İngiltere FA Cup 3. tur maçında Newcastle United, Sunderland'i 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
FA Cup 3. tur maçında Sunderland ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Of Light Stadyumu'nda oynanan maçı Newcastle United 3-0 kazandı.
Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Daniel Ballard (K.K), 46 ve 90. (P) dakikalarda Alexander Isak kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Newcastle United, adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü sunucu canlı yayında ölümden döndü
- Bahçeli'den Yargıtay üyelerine 'tebrik'!
- Marmara için tarih verildi!
- Devletin üç ayağı yaşananların farkında
- 'Ulan sen zamanında...'
- ORC'den çok konuşulacak 'İstanbul' anketi
- İzmir açıklarında korkutan deprem!
- En düşük emekli aylığı için masadaki 2 formül iddiası
- Hulki Cevizoğlu'nun 'fotoğraf' çabası! Oturdu, kalktı...
- Mossad casuslarıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı