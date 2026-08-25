Trabzonspor’da orta saha transferi, Brezilyalı ön libero Fabinho’nun Trabzon'a gelip resmi sözleşmeyi imzalaması ardından sonuçlanırken gözler forvet hattına çevrildi. Bordo-Mavililer forvette Fabio Silva'yı gündemine aldı. Peki, Fabio Silva kimdir? Fabio Silva kaç yaşında, nereli? Fabio Silva hangi takımlarda oynadı?

FABIO SILVA KİMDİR?

Fábio Daniel Soares Silva, 19 Temmuz 2002 yılında Porto Bölgesi Gondomar'da doğdu. Bundesliga kulübü Borussia Dortmund ve Portekiz milli takımında forvet olarak oynayan Portekizli futbolcudur.

FABIO SILVA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Silva, ariyerine Porto gençlik akademisinde başladıktan sonra 2015'te rakip Benfica gençlik akademisine transfer oldu ve iki yıl sonra geri döndü. Şubat 2019'a kadar 19 yaş altı takımda 26 maçta 20 gol atan Silva, teknik direktör Sérgio Conceição tarafından A takımla antrenman yapmak üzere çağrıldı. 10 Ağustos 2019'da Gil Vicente karşısında 2-1'lik mağlubiyetle sonuçlanan maçta Porto formasıyla Primeira Liga'daki ilk maçına çıktı ve Otávio'nun yerine son on bir dakikada oyuna girdi.

5 Eylül 2020'de Silva, kulüp rekoru bir ücret karşılığında bildirilen 35 milyon sterlin karşılığında beş yıllık bir anlaşmayla İngiliz Premier Lig kulübü Wolverhampton Wanderers'a transfer oldu. Kulüpteki ilk maçına 17 Eylül 2020'de Stoke City'ye karşı EFL Kupası mağlubiyetinde çıktı.

19 Temmuz 2022'de Silva, Belçika kulübü Anderlecht'e sezon sonuna kadar kiralık olarak katıldı ve ayrıca Wolves ile 2026'ya kadar geçerli, bir yıl daha uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzaladı.

1 Ocak 2024'te Wolverhampton, Silva'yı 2023-24 sezonunun sonuna kadar İskoç Premiership kulübü Rangers'a kiralık olarak gönderdi.

Silva, 30 Ağustos 2024'te La Liga takımı Las Palmas'a bir yıllık kiralık olarak katıldı.

29 Ağustos 2025'te Bundesliga kulübü Borussia Dortmund, Silva'nın 30 Haziran 2030'a kadar geçerli bir sözleşmeyle transferini duyurdu.