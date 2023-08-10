Fabrizio Romano'dan büyük iddia! Fenerbahçe Fred'e teklif yaptı...
Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred için bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk teklifte bulundu.
Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Orta saha için önemli bir yıldızı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe rotayı İngiltere'ye çevirmişti.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, Manchester United forması giyen Brezilyalı orta saha Fred için bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk teklifte bulundu.
Manchester United'ın orta sahaya takviye yapmak için Fred'i satış listesine koyduğu belirtilirken, Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içinde noktalamak istediği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon 56 maça çıkan Fred, 6 gol 6 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Galatasaray'da ilgileniyordu.
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