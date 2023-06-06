Facundo Campazzo, Real Madrid'e geri dönüyor!

Yayınlanma: 06.06.2023 - 18:14

Güncelleme: 06.06.2023 - 18:14

Gelecek sezon çalışmalarına başlayan Real Madrid, Arjantin'li eski oyuncusuyla tekrardan buluşuyor.

Bu sezon EuroLeague'de şampiyon olan ve gelecek sezonda aynı başarıyı göstermek isteyen Real Madrid eski yıldızı Facundo Campazzo'yla tekrardan anlatığı iddia edildi. İtalyan basınına göre Arjantin'li yıldızın Real Madrid'e dönmeye sıcak baktığı söylendi.

İtalyan basınına göre Real Madrid yıldız oyuncu Campazzo'ya 3 yıllık sözleşme önerdi. Facundo Campazzo bu anlaşmadan toplamda 9 milyon euro kazanacağı iddia edildi.