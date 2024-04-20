Farioli'nin takımı Nice, evinde farklı kazandı!

Yayınlanma: 20.04.2024 - 09:26

Güncelleme: 20.04.2024 - 09:26

Francesco Farioli'nin takımı Nice, sahasında Lorient ile karşılaştı.

Allianz Riviera'da oynanan maçı Nice 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 22. dakikada Morgan Sanson, 53. dakikada Jeremie Boga, 89. dakikada ise Evann Guessand attı.

Nice bu sonucun ardından ligde 2 maç sonra kazandı. Lorient'in ise galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Nice bu galibiyetle puanını 47'ye çıkardı ve Avrupa kupaları için önemli bir avantaj yakaladı. Kümede kalma mücadelesi veren Lorient, 26 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Nice, Strasbourg deplasmanına gidecek. Lorient ise Toulouse'u ağırlayacak.