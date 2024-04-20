Farioli'nin takımı Nice, evinde farklı kazandı!
Francesco Farioli'nin takımı Nice, sahasında Lorient'i 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Francesco Farioli'nin takımı Nice, sahasında Lorient ile karşılaştı.
Allianz Riviera'da oynanan maçı Nice 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 22. dakikada Morgan Sanson, 53. dakikada Jeremie Boga, 89. dakikada ise Evann Guessand attı.
Nice bu sonucun ardından ligde 2 maç sonra kazandı. Lorient'in ise galibiyet hasreti 5 maça çıktı.
Nice bu galibiyetle puanını 47'ye çıkardı ve Avrupa kupaları için önemli bir avantaj yakaladı. Kümede kalma mücadelesi veren Lorient, 26 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Nice, Strasbourg deplasmanına gidecek. Lorient ise Toulouse'u ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
- '6 yıldır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?'
- 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
- Ve Şimşek IMF'yle 'el sıkıştı'
- İki soruşturma birden
- Gülşen Bubikoğlu '50 yıllık dans...'ı paylaştı
- İzmitlinin hakkı bütün İzmitlilere!
- 562 bin liralık 'alınteri'
- İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
- Mazbata töreninde hakaret: Gözaltına alındı!