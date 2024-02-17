Farioli'nin takımı Nice, zirve yolunda yara aldı!
Fransa Ligue 1 22. hafta maçında Lyon, sahasında Nice'i 1-0 mağlup etti.
Fransa Ligue 1 22. hafta maçında Lyon, sahasında Nice ile karşılaştı.
Groupama Stadium'da oynanan maçı Lyon 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 22. dakikada Orel Mangala kaydetti.
Francesco Farioli'nin takımı Nice, bu puan kaybıyla lider PSG'nin 11 puan gerisinde kaldı. Lyon ise 25 puana çıktı.
Ligin bir sonraki haftasında Nice, Clermont'u ağırlayacak. Lyon ise Metz'e konuk olacak.
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