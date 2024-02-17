Farioli'nin takımı Nice, zirve yolunda yara aldı!

Fransa Ligue 1 22. hafta maçında Lyon, sahasında Nice'i 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 09:22
Farioli'nin takımı Nice, zirve yolunda yara aldı!
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Fransa Ligue 1 22. hafta maçında Lyon, sahasında Nice ile karşılaştı.

Groupama Stadium'da oynanan maçı Lyon 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 22. dakikada Orel Mangala kaydetti.

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Francesco Farioli'nin takımı Nice, bu puan kaybıyla lider PSG'nin 11 puan gerisinde kaldı. Lyon ise 25 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Nice, Clermont'u ağırlayacak. Lyon ise Metz'e konuk olacak.


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