Francesco Farioli'ye hırsızlık şoku: Maç sırasında evini soymaya çalıştılar!
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'i çalıştıran Francesco Farioli'nin evine hırsız girdi.
Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre; Nice'in Fransa Kupası'nda Auxerre ile oynadığı maç esnasında 2 hırsız, Farioli'nin evine girdi.
Haberde, Farioli'nin aile üyelerinin iki hırsıza karşılık koyup evden uzaklaşmasını sağladıkları belirtilirken, Nice güvenlik müdürünün akşam 9 sularında polise ihbarda bulunduğu kaydedildi.
Farioli yönetimindeki Nice, hırsızlık esnasında oynanan Fransa Kupası son 32 turu maçında Auxerre'i normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek kupada üst tura yükselmişti.
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