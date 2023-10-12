Faroe Adaları - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Polonya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) 7. hafta maçında deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2023 - 18:02
Faroe Adaları - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Michal Probierz yönetimindeki Polonya, deplasmanda Hakan Ericson'un ekibi Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek.

FAROE ADALARI - POLONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Torsvollur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

FAROE ADALARI - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Allard Lindhout'un yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Polonya, grupta oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Arnavutluk'a 2-0 mağlup olmuştu.

Faroe Adaları ise kendi sahasında ağırladığı Moldova'ya 1-0 yenilmişti.


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