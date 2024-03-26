Faruk Koca'dan ceza açıklaması: 'Tarihe kara bir leke olarak geçecek'

MKE Ankaragücü Kulübü'nün eski başkanı Faruk Koca, eski 19 Mayıs Stadı'nın arazisinde yapımında taraftarlara seslendi. Koca, "Eylemin biçimi yanlış olabilir ama bu kadar ağır bir cezanın verilmiş olması da futbol tarihine kara bir leke olarak geçecek" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 04:20
Faruk Koca'dan ceza açıklaması: 'Tarihe kara bir leke olarak geçecek'
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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından aldığı cezayla ömür boyu futboldan men edilen MKE Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca, aldığı cezanın futbol tarihine kara bir leke olarak geçeceğini savundu.

"50 BİN KİŞİLİK STADYUM YAPILACAK"

Eski 19 Mayıs Stadı'nın arazisinde yapımında taraftarın büyük ilgisiyle karşılaşan Faruk Koca, "Uzun bir aradan sonra sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Süper Lig'e çıkarken şampiyonluk kutlamasını bu meydanda yapmıştık. 1,5 yıl önce 50 bin kişilik stadın bu meydana yapılacağından dolayı söz vermiştik. İnşallah 2025-2026 sezonunda bu stat Ankaragücü'nün emrine verilecek. Stat 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ev sahipliği yapacağı için kapasitesi 50 bin kişilik olacak. Burası Ankaragücü'nün evidir. Burası Ankaragücü'nün olacak." ifadelerini kullandı.

"ALDIĞIM CEZA FUTBOL TARİHİNE KARA LEKE OLARAK GEÇECEK"

Kulüp başkanlığı görevinin artık olmadığını hatırlatan Faruk Koca, "Şu an başkan değilim. Ömür boyu Ankaragücü Kulübü Başkanlığım ve stada girişim yasaklandı. Bu onların ayıbıdır. Eylemin biçimi yanlış olabilir ama bu kadar ağır bir cezanın verilmiş olması da futbol tarihine kara bir leke olarak geçecek. Bizi fiilen yasaklayabilirsiniz ama gönlümüzden Ankaragücü'ne hizmet sevdasını alamazsınız." dedi.

"STADYUMA BÜYÜK EMEK HARCANIYOR"

Stadın çok büyük emeklerle yapıldığının altını çizen Faruk Koca, "Ekonomik olarak buraya ödenek ayrıldı. Cumhurbaşkanımız stadın gecikmesinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ivedi talimat vererek, stadın yapılmasını istedi. Buranın ödeneği serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanımız büyük özveride bulundu. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı. 


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