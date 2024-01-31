Fas elendi, Ziyech geri dönüyor!
Afrika Kupası son 16 turu maçında Güney Afrika, Fas'ı 2-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Fas'ta Galatasaraylı Ziyech sarı kırmızılı takıma dönecek.
Afrika Kupası son 16 turu maçında Güney Afrika, Fas ile karşılaştı. Stade Laurent Pokou'da oynanan maçı Güney Afrika 2-0 kazandı. Turu getiren golü 57. dakikada Evidence Makgopa ve 90+5 Teboho Mokoena kaydetti.
Fas'ta Achraf Hakimi 85. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.
Fas'ta Sofyan Amrabat 90+5. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Galatasaray forması giyen Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle maçta süre alamadı.
Ziyech, Fas'ın elenmesiyle birlikte Galatasaray'a geri dönecek.
Günaey Afrika'nın rakibi, Moritanya'yı saf dışı bırakan Yeşil Burun Adaları oldu. Mücadele 3 Şubat'ta oynanacak.
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