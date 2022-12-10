Fas tarih yazdı! Ronaldo evine dönüyor...
Dünya Kupası'nda son 16 turunda İspanya'yı eleyen Fas, çeyrek finalde ise Portekiz'i 1-0'lık skorla mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
2022 Katar Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Portekiz ile Fas karşı karşıya geldi.
Dünya Kupası'nın son 16 turunda İspanya'yı eleyerek büyük bir sürprize imza atan Fas, Al Thumama Stadyumu'nda Portekiz'i de 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Fas'a galibiyeti getiren golü 42. dakikada Portekiz kalecisi Diogo Costa'nın büyük hatasında Yousssef En Nesyri attı.
Portekiz'de Cristiano Ronaldo, İsviçre maçında olduğu gibi yine karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. 37 yaşındaki yıldız futbolcu, 51. dakikada oyuna dahil oldu. Ronaldo, Portekiz'de 196. maçına çıkarken Bader Al-Mutawa'ya ait milli takımda en çok maça çıkan futbolcu rekorunu egale etti.
Fas'ta Beşiktaşlı Romain Saiss, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 57. dakikada sakatlık yaşadı. Saiss, sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Bu sonucun ardından Fas, Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi. Portekiz ise turnuvaya veda etti.
Fas, yarı finalde Fransa - İngiltere karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.
Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
En Çok Okunan Haberler
-
- İsmailağa cemaatinden dikkat çeken mesaj
- Altay'dan Soylu'ya sert sözler
- Suçlular Takımı filminin konusu ne, oyuncuları kim?
- Canlı yayında Erdoğan'dan aldığı teklifi açıkladı
- Muhalefet vekilleri sırtlarını döndü
- Türkiye'yi sarsan istismar skandalında yeni gelişme
- Erdoğan: Son kez destek istiyoruz
- Özdağ'dan olay yaratacak iddia!
- Orantısız zekâ kullananın hakkı kötektir
- Meclis'te protesto edildi; yuhalandı