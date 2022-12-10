Fas tarih yazdı! Ronaldo evine dönüyor...

Dünya Kupası'nda son 16 turunda İspanya'yı eleyen Fas, çeyrek finalde ise Portekiz'i 1-0'lık skorla mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2022 Cumartesi, 19:57
Fas tarih yazdı! Ronaldo evine dönüyor...
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2022 Katar Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Portekiz ile Fas karşı karşıya geldi.

Dünya Kupası'nın son 16 turunda İspanya'yı eleyerek büyük bir sürprize imza atan Fas, Al Thumama Stadyumu'nda Portekiz'i de 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Fas'a galibiyeti getiren golü 42. dakikada Portekiz kalecisi Diogo Costa'nın büyük hatasında Yousssef En Nesyri attı.

Portekiz'de Cristiano Ronaldo, İsviçre maçında olduğu gibi yine karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. 37 yaşındaki yıldız futbolcu, 51. dakikada oyuna dahil oldu. Ronaldo, Portekiz'de 196. maçına çıkarken Bader Al-Mutawa'ya ait milli takımda en çok maça çıkan futbolcu rekorunu egale etti.

Fas'ta Beşiktaşlı Romain Saiss, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 57. dakikada sakatlık yaşadı. Saiss, sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Bu sonucun ardından Fas, Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi. Portekiz ise turnuvaya veda etti.

Fas, yarı finalde Fransa - İngiltere karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.


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