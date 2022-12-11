Faslı futbolcu Romain Saiss: 'Tek bacakla oynadım'

Fas Milli Futbol Takımı Kaptanı Romain Saiss, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde kazandıkları Portekiz mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. Saiss, "Sakatlığıma bakacağız. 55 dakika neredeyse tek bacakla oynadım. Yarı final maçına da çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağım" dedi.

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2022 Pazar, 09:25
Faslı futbolcu Romain Saiss: 'Tek bacakla oynadım'
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Fas'ın kaptanı Beşiktaşlı Romain Saiss, Portekiz galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli stoper tarihi başarılarıyla ilgili olarak "Tarih yazdık. Takım olarak başarımızdan gurur duyuyoruz. Tüm Fas halkı Milli takımlarıyla bu hayali yaşamak istiyordu. Neyi başardığımızın tam olarak farkında değiliz. Sonsuza kadar hatırlayacağımız anıları yaşıyoruz. Maceraya devam etmek ve halkımızla bu hayali yaşamaya devam etmek istiyoruz" sözlerini kullandı.

Sakatlığıyla ilgili de konuşan Saiss, "Sakatlığıma bakacağız. 55 dakika neredeyse tek bacakla oynadım. Yarı final maçına da çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Takımıma yardım etmek istiyorum" açıklamasını yaptı.


2022 Dünya Kupası Fas Romain Saiss Portekiz

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