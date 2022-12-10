Fas'ta kaptan Saiss sakatlandı!

Fas Milli Takımı'nın kaptanı Beşiktaşlı Romain Saiss, Portekiz karşılaşmasında sakatlandı ve sedyeyle oyundan çıktı.

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2022 Cumartesi, 20:53
Fas'ta kaptan Saiss sakatlandı!
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Dünya Kupası'nda Fas ile Portekiz'in karşı karşıya geldiği çeyrek final karşılaşmasında Romain Saiss sakatlık yaşadı.

57. dakikada sakatlanan Beşiktaşlı futbolcu, oyuna devam edemedi ve sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Fas'ta Saiss yerine Achraf Dari oyuna dahil oldu.


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