Fatih Arda İpçioğlu, tarihe geçti!
Rusya'da düzenlenen Kayakla Atlama Kış Dünya Kupası'nda finallerde yarışan Fatih Arda İpçioğlu, tarihe geçti.
Mili kayakçı Fatih Arda İpçioğlu, Rusya'da düzenlenen Kayakla Atlama Kış Dünya Kupası'nda finallerde yarışan ilk Türk sporcu unvanını elde etti.
Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, "Dünya Kupası'nın ilk gün eleme müsabakasında 110,5 metrelik atlayışı sonrasında tarihimizde ilk kez finallerde yarışma hakkını elde eden Fatih Arda İpçioğlu, 50 sporcunun katıldığı finallerde 99,5 metrelik bir atlayış gerçekleştirdi." denildi.
Fatih Arda, Nizhny Tagil şehrinde organize edilen şampiyonadaki final mücadelesinde sekizinci sırada atlayışını gerçekleştirdi.
Sezonun ilk Dünya Kupası'nda birinci sırayı Almanya'dan Karl Geiger elde ederken, Japon sporcu Ryoyu Kobayashi ikinci, Norveç'ten Halvor Granerud ise üçüncü oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, milli sporcuyu yarıştan sonra arayarak tebrik ettiğini belirterek, "Fatih Arda bizim atlama branşındaki önemli sporcularımızdan. Dünya Kupası finalinde yarışan ilk Türk olarak tarihe geçti. Kendisini ve antrenörlerimizi kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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