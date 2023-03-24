Fatih Demireli, Dries Mertens'i anlattı: Kimse böyle bir şey yaşamamıştı

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 09:50

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 09:50

Belçikalı yıldız Dries Mertens’in takım üzerindeki etkisini sarı-kırmızılıların Araştırma Geliştirme Direktörü Fatih Demireli anlattı. Alman Spor Haber sitesi Spox’a açıklamalarda bulunan Demireli, Belçikalı yıldızla ilgili olarak şunları söyledi:

Dries Mertens

"NEDEN POPÜLER İYİ ANLIYORUM"

“Mertens'in Napoli’de neden bu kadar popüler olduğunu çok iyi anlıyorum. Kayseri’de kaybettiğimiz maçtan sonra herkesin moralleri bozuldu. Dries bunu anlamadı.

"KİMSE BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMAMIŞTI"

Daha sezon başıydı, kalitemize güveniyordu ve ‘Bu sonucun bizi aşağıya sürüklemesine izin vermemeliyiz’ dedi. Çılgınca el hareketi yaparak etrafta dolaştı ve sırayla herkese şu anda gülmeleri gerektiğini söyledi. Bunun bir etkisi oldu, ruh hali hemen düzeldi. Orada bulunan hiç kimse, daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştı."

"SIK SIK KÖY ZİYARETİ YAPIYOR"

“Mertens tatil günlerinde sık sık köylere gider ve oradaki insanları ziyaret eder. Mesela kulüpte bir mutfak çalışanı var, onunla arası harika. Sadece Türkçe konuşuyor. Çayı zaten çok seviyor ve sürekli Türkçe konuşmaya çalışıyor. Kahvaltıda yumurtalarını nasıl istediğini harika bir şekilde anlatabiliyor."