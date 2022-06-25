Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor açıklaması

25 Haziran 2022 Cumartesi, 11:58

Yeni sezon öncesi takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, Lincoln Henrique ve Bruma transferlerini resmen açıkladı.

Abdülkerim Bardakcı için Konyaspor ile anlaşan ancak oyuncu tarafıyla gerçekleştirilen görüşmede çıkan pürüz sonrası transferden çekilen sarı-lacivertlilerin Emre Mor'u takıma kazandıracağı öne sürülmüştü.

"HERHANGİ BİR KULÜPLE İMZA ATMADIK"

İsmi transferde sık geçen Emre Mor konusunda Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Hurma, "Geçen sene Emre Mor'u TFF 1. Lig takımları bile almak istemedi. Ben hiç düşünmeden aldım. O zaman, 'Emre Mor gibi bir oyuncuyu denememek aptallıktır' demiştim ve haklı çıktım. Kariyerimde çalıştığım en yetenekli oyuncu. Bir dünya starı olma potansiyeline sahip. O yönde ilerleyen bir oyuncu. En büyük arzum maddi ve manevi olarak koşulları sağlayıp onu kendi kulübümüzde tutmak. Emre Mor'u kaça satarsak satalım zarar edeceğiz. Bizde 1-2 yıl daha oynarsa buradan dünya starı olarak gidecektir. Bunu becerirsek, becereceğim. Takımda tutmak için çeşitli fonlar araştırıyorum. Yapamaz isem gelen teklifi de halihazırda değerlendiriyorum. Takımlarla 'şu aşamadayım, bu aşamadayım' dersem ve transfer olmazsa takımları sıkıntılı bir duruma sokmak istemiyorum. Emre gibi bir oyuncuya ilginin olması normal. Emre'yi takımda tutarsak, bir yıl sonra onu 100 kulüp ister. Herhangi bir kulüple şu an imza atmış değiliz. Ancak bir takım görüşmelerimiz oluyor. Karagümrük, Emre ve transfer edecek kulüp için doğru olan neyse onu yapmaya gayret edeceğim. Emre'yi verdikten sonra 15 milyon Euro bonservis parası verelim, yine Emre gibi bir oyuncu alamayız" açıklamasında bulundu.