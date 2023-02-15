Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın acı günü
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma'nın babası Ziya Hurma yaşamını yitirdi.
Fatik Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın babası Ziya Hurma'nın hayatını kaybettiği açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın babası Ziya Hurma'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Asbaşkanı Süleyman Hurma'nın babası Ziya Hurma'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ziya Hurma'ya Allah'tan rahmet, Sayın Süleyman Hurma, ailesi, yakınları ve Fatih Karagümrük camiasına başsağlığı dileriz" denildi.
Başımız sağ olsun.— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) February 15, 2023
Başkanımız Süleyman Hurma’nın kıymetli babası Ziya Hurma Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Sayın başkanımıza, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.
Merhumun Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Tuzla Yıldız Camii'nden kaldırılacaktır. pic.twitter.com/c2Rm6FMU5n
En Çok Okunan Haberler
-
- Haluk Levent kaza geçirdi
- 'Yalvarıyorum' diye seslendi: Çürük evde oturmayın
- Sağlık çalışanı canlı yayında isyanını haykırdı
- Trafik kazası geçiren Haluk Levent'ten ilk açıklama
- Ercan'dan canlı yayında kahreden tahmin
- Erdoğan'ın hedefinde Kılıçdaroğlu vardı
- ATV'den ünlü oyunculara AHBAP sansürü: 'Benim yüzümden'
- Ünlü sunucu paylaştı: 'Açlığa ve soğuğa dayanamadı'
- Can kaybı sayısı 31 bin 974'e yükseldi
- Bahçeli'nin ardından Soylu da AHBAP'ı tehdit etti