Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın acı günü

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma'nın babası Ziya Hurma yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 11:53
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın acı günü
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Fatik Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın babası Ziya Hurma'nın hayatını kaybettiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın babası Ziya Hurma'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Asbaşkanı Süleyman Hurma'nın babası Ziya Hurma'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ziya Hurma'ya Allah'tan rahmet, Sayın Süleyman Hurma, ailesi, yakınları ve Fatih Karagümrük camiasına başsağlığı dileriz" denildi.


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