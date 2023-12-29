Fatih Karagümrük resmen açıkladı: Eski futbolcusu geri döndü!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, eski oyuncusu Andrea Bertolacci ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2023 - 17:16
Fatih Karagümrük resmen açıkladı: Eski futbolcusu geri döndü!
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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Andrea Bertolacci transferini açıkladı.

İstanbul temsilcisi, eski oyuncusu Bertolacci ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandığını duyurdu.

Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde:

"Bertolacci yeniden Karagümrük'te

İtalya Serie B ekibi US Cremonese forması giyen ve aynı zamanda eski oyuncumuz olan başarılı orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağladık.

Bertolacci'ye yuvaya hoş geldin der, başarılar dileriz."


Fatih Karagümrük Andrea Bertolacci transfer

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