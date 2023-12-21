Spor yazarları Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını yorumladı: 'Bu oyun Fenerbahçe'ye yetmez'

Yayınlanma: 21.12.2023 - 09:08

Güncelleme: 21.12.2023 - 09:08

Galatasaray, kendi sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Ebru Kılıçoğlu: "Maç boyunca bir o tarafa bir bu tarafa dönüyor terazinin topuzu. Skorun değişmesini son vuruşlardaki özensizlik kadar iki kalecinin yüksek konsantrasyonu engelliyor. Son düdükle Galatasaray 3 puanı alıyor. Ve derbiye moralli gidiyor. Ama liyakatsızlığın artık mide bulandırdığı Türk futbolunda bir değil beş derbi oynanacak olsa, gerçekten ne fayda?" (Cumhuriyet)

"LAUBALİ BİR OYUN İZLEDİK"



Uğur Meleke: "Orta sınıfın iyi bir temsilcisini seyrettik Galatasaray’ın karşısında. Shota bence şu anda ligin en şanslı teknik adamı. Zira Alpaslan Erdem ona son derece organize, son derece kompakt oynayan bir takım bıraktı. Galatasaray’ın böyle bir günü geçmek için bir ekstraya ihtiyacı vardı, o ekstra da Kerem Demirbay’ın şutlarıyla geldi zaten." (Hürriyet)

Levent Tüzemen: "Galatasaray'ın bu sezon ecel terleri dökerek kazandığı tek maç, Karagümrük mücadelesi oldu. Vurdumduymaz, laubali, coşkusu düşük, heyecandan uzak bir Galatasaray izledik. İcardi oynamıyor gibi görünüyor ama kenarlardan istediği ortaları alamıyor. Bu yüzden orta alana gelip arkadaşlarına pas dağıtmak zorunda kalıyor. Okan Buruk oyunu iyi okuyamadı. Değişikliklerde geç kaldı. Kendisine önerim, Barış'ı Fenerbahçe maçında sol bek oynatırsa basit düşünmesi ve ayağında topu gevelememesi için uyarması gerekiyor." (Sabah)

"HEYKELİ DİKİLEBİLİRDİ"

Ercan Taner: "Ziyech, doksanlı yıllarda oynasa futbol dünyası onun heykelini diker, hakkında kitap ve belgeseller hazırlanırdı. Günümüz futbolunda sahada kaybolunca bu iş olmuyor. Rakip yarı sahada iyi pres yapıp, pas hatasına zorlarsan, Icardi sahne alır. Boğucu baskı ve yüksek tempoda Icardi yine iyi işler yapar. Yapamazsan, Icardi kaybolur. Bu olayı artık biliyoruz." (Sözcü)

Halil Özer: "Karagümrük bu maçta kesinlikle üç puan kaybetmeyi hak etmedi. Hatta oyunun geneline baktığınız zaman galibiyete bile giderdi. Tek bir zorlayıcı orta gelmedi. İyi de elinde Icardi gibi bir adam varken, bu adam başka nasıl gol atacak? Düşünsenize, adam dünyanın sayılı hava hakimiyeti yüksek olan futbolculardan birisi ama top alamıyor. Tamam Icardi kendi etrafında bile zor dönüyor. Ama hiç top alamaması zaten düşük olan form grafiğine bir de bozuk psikoloji ekler. Galatasaray’ın geçen seneki futbolu ile bu futbol arasında dağlar kadar fark var. Hakeme çok girmek istemiyorum. Sadece Barış Alper’in pozisyonunun penaltı olduğunu düşünüyorum. VAR’da bizim görmediğimiz bir şey varsa bilemem." (Milliyet)

"BU OYUN FENERBAHÇE'YE YETMEZ"

Erman Toroğlu: "Galatasaray, Karagümrük karşısında rahat kazanır diyenler aldandı. Sarı-kırmızılılar hep aynı tempoda götürdükleri maçta az daha puan verecekti. Son dakikalarda ofsayt pozisyonundaki adam, hareketli olmasa belki de maç berabere bitecekti, hem de derbi öncesi. Icardi'de büyük form düşüklüğü var. Hani top gelmiyor desek, geliyor. O işlemeyince de işler zorlaşıyor. Galatasaray oyunun bir kısmını tempolu, baskılı ve iyi oynuyor ama bunu yayamıyor. Bu oyun ve mücadele Fenerbahçe'ye karşı yetmez. Tabii o maçın havası da başka olur." (Sabah)

Tugay Kerimoğlu: "Belki Şampiyonlar Ligi dönüşünden kaynaklı olabilir ama Sivasspor deplasmanına gitseydi bugün farklı bir görüntü de olabilirdi."

"50 BİN KİŞİ ÖNÜNDE BU OLMAZ"

Rıdvan Dilmen: "Galatasaray'ın bugün en iyisi kim' sorusuna Günay cevabı veriyoruz. Kendi sahanda 50 bin kişi önünde bu soruya bu cevabı vermemeliyiz."