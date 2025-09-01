Fatih Karagümrük, Ricardo Esgaio'yu transfer etti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.09.2025 22:52:00
Haber Merkezi
Fatih Karagümrük, Sporting Lizbon'dan Ricardo Esgaio'yu kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Sporting Lizbon'dan sağ bek Ricardo Esgaio'yu transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Sporting Lizbon'dan sağ bek Ricardo Esgaio ile 2 sezonluk anlaşma sağladı." ifadesi kullanıldı. 

32 yaşındaki Portekizli futbolcu, ülkesinde Sporting Lizbon formasıyla 9, Braga ile de 4 sezon mücadele ederken 2 Portekiz Ligi, 3 Portekiz Kupası, 2 Portekiz Lig Kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası zaferi yaşadı.

