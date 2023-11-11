Fatih Karagümrük, Sivasspor'u rahat geçti
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük evinde Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Alpaslan Erdem'in ekibi Fatih Karagümrük ile Servet Çetin'in yönetimindeki Sivasspor karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi Fatih Karagümrük 3-0 kazanırken goller; 42. dakikada Valentin Eysseric, 79. dakikada Güven Yalçın ve 86. dakikada Serdar Dursun'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük 14 puana ulaşırken, Sivasspor 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olurken, Sivasspor sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.
Bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça yükselten Fatih Karagümrük, lige yaptığı istikrarsız başlangıcın ardından kendini orta sıralara atmayı başardı.
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