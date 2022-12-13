Fatih Karagümrük'e transfer olan Sofiane Feghouli'nin maaşı şaşırttı! İşte o rakam
Spor Toto Süper Lig'de 5 sezon Galatasaray formasını giydikten sonra Fatih Karagümrük’e imza atan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli’nin kırmızı-siyahlı kulüpten alacağı maaş belli oldu.
5 yıl formasını giydiği Galatasaray'a sezon başında veda eden Cezayirli Sofiane Feghouli, yarım sezon kulüpsüz kaldıktan sonra Fatih Karagümrük'le anlaştı. Cezayirli yıldız, kırmızı-siyahlı kulübe 1.5 yıllık imza attı. İstanbul ekibine transferi ses getiren Cezayirli yıldızın, alacağı maaş belli oldu.
LEVENT KARTOP: 350-400 BİN EURO ALACAK
Galatasaray’dan yılda bonuslar hariç 3 milyon 800 bin Euro maaş alan Feghouli’nin transferiyle ilgili olarak Karagümrük Sportif Direktörü Murat Akın ile yaptığı konuşmayı aktaran eski futbolcu ve teknik direktör Levent Kartop, Cezayirli futbolcunun sezon sonuna kadar 350-400 bin Euro kazanacağını söyledi.
"BU ADAM 1 YIL ÖNCE 4 MİLYON EURO'YA OYNUYORDU"
Hürriyet'te yer alan habere göre Levent Kartop, Murat Akın ile yaptığı konuşmayla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:
"Murat Akın ile konuştum. ‘Galatasaray bu futbolcuya 3-4 milyon Euro veriyordu, nasıl aldınız?’ dedim. ‘Sezon sonuna kadar bizden alacağı rakam 350-400 bin euro’ dedi. Ben şok oldum. Bu adam 1 yıl önce 4 milyon Euro’ya oynuyordu. ‘Feghouli, Karagümrük’e en az 1.5 milyon Euro’ya imza atmıştır’ diye düşünüyordum."
Kariyerinde Valencia’nın ardından formasını en çok giydiği takım Galatasaray olan Sofiane Feghouli, 162 kez sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdi. 34 gol atan Cezayirli yıldız, 32 kez de arkadaşlarını golle buluşturdu.
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