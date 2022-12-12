Trabzonsporlu futbolcu Eren Elmalı'nın menajerinden transfer açıklaması
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un futbolcusu Eren Elmalı'nın menajeri, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Elmalı'nın menajeri, "Mükemmel oyuncularla çalışıyorum. Bunlardan biri Marek Hamsik ile birlikte Trabzonspor'da, Eren Elmalı. 22 yaşında ve kesinlikle en iyi kulüplerden birine transfer olacak" dedi.
Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı için menajeri Erkut Söğüt'ten transfer açıklaması geldi.
İtalyan basınına konuşan Söğüt, "Mükemmel oyuncularla çalışıyorum. Bunlardan biri Marek Hamsik ile birlikte Trabzonspor'da, Eren Elmalı. Türk Milli Takımı'nda da forma giydi. 22 yaşında ve kesinlikle en iyi kulüplerden birine transfer olacak. Bunu yüzde yüz biliyorum. O harika bir savunma oyuncusu" dedi.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor'un sezon başında Kasımpaşa'dan 3.6 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Eren Elmalı, bordo-mavili forma altında 21 maçta sahaya çıktı. Eren, bu karşılaşmalarda takım arkadaşlarına 1 gol pası verdi.
22 yaşındaki sol bek oyuncusunun Trabzonspor ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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