Fatih Karagümrüklü futbolcu Mbaye Diagne: 'Ben Henry Onyekuru gibi yapmam'

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fatih Karagümrük'te Mbaye Diagne, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Senegalli futbolcu, Galatasaray maçının ardından ile eski takım arkadaşlarıyla hasret gideren Adana Demirsporlu futbolcu Henry Onyekuru hakkında, "Herkes kendi bakış açısıyla bakabilir. Ben bireysel olarak böyle bir şey yapmam. Çünkü ben kaybedince çok sinirlenen, hazmedemeyen biriyim" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2023 - 09:32
Fatih Karagümrüklü futbolcu Mbaye Diagne: 'Ben Henry Onyekuru gibi yapmam'
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Fatih Karagümrüklü futbolcu Mbaye Diagne, Galatasaray maçı öncesi konuştu.

Diagne, Onyekuru'nun Galatasaray maçı bitiminde sahada sarı-kırmızılı futbolcuların yanında kalmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Herkes kendi bakış açısıyla bakabilir. Ben bireysel olarak böyle bir şey yapmam. Çünkü ben kaybedince çok sinirlenen, hazmedemeyen biriyim. İçeri girerim doğrudan. Sonra göreceğim birileri varsa görürüm. Bu benim kendi bireysel düşüncelerim" dedi.

Mbaye Diagne

"BEN BUNU YAPMAM"

Diagne, "Onyekuru genç bir arkadaşımız. Galatasaray'da uzun süre forma giydi, orayı ailesi gibi benimsediği kişiler var. Onlarla öyle bir şekilde beraber olmak istedi. Çok doğru bulmuyorum. Kendisi de ilerleyen dönemlerde bunu anlayacaktır. Biz ilk maçı Karagümrük'te, Galatasaray'a karşı oynadık. Maalesef maçı kaybettik. Maçtan sonra hiç öyle bir şey olmadı. Üzgün ve sinirli olarak içeri gittim. Görmem gereken Gomis vardı, onunla da içeride görüştüm. Ben bunu yapmam ama herkes kendi düşüncesiyle yorumlayabilir. Benim düşüncem bu şekilde" ifadelerini kullandı.


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