Galatasaray'da Metin Öztürk'ten Ali Koç yanıtı

Yayınlanma: 23.04.2023 - 09:23

Güncelleme: 23.04.2023 - 09:23

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, gündeme dair Beyaz TV'ye açıklamalar yaptı.

Öztürk, futbol takımının şampiyonluk ihtimalini değerlendirirken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaşadıkları polemik hakkında konuştu.

Metin Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde:

"Hepimiz canımız yanınca bir şeyler söylüyoruz. O (Ali Koç) da kendince bir şeyler söyledi. Şu an Karagümrük maçına bakıyoruz. Bizim bu polemiklerle işimiz yok. Biz futbolu, Dursun Başkanımız da söylüyor, sahada oynuyoruz. Başkaları gibi hakemler üstünde baskı kurup bir şey yapmaya çalışmıyoruz."

"BİR GERGİNLİK YOK"

"Ali Koç ile bir tartışma, bir gerginlik yok. Konu Galatasaray ile ilgili değil. Anlatabiliyor muyum? Galatasaray ile ilgili olmayan bir konu. Kulüpler Birliği Başkanı, birinin ticari durumu ile ilgili kendince bir şeyle söylüyor herkesin olduğu ortamda. Ben de 'Bunun yeri burası değil' diyorum 'Çok istiyorsan adamı ara arkadaşın değil mi?' diyorum. O da 'Yok arkadaşım değil, burada tanıdım' diyor. Bu kadar yani. Toplamda 60 saniye süren bir şey. Benim konum değil yani. Nereden çıktığını da bilmiyorum."

Ali Koç

"Bir hedefe gidiyoruz. O hedefe gitmek için de anormal bir emek harcıyoruz. Anormal bir mesai harcıyoruz. Bu ortam bize cazip gelmiyor. Biz sahaya odaklanıyoruz. Ona hizmet ediyorsak, Karagümrük maçı hazırlıklarını konuşalım. Karagümrük maçı şöyle olursa ne olur, böyle olursa ne olur onu konuşalım. Bizim konumuz o. Başkasının ticareti, onun ticareti hakında başka birinin dediği bir şey. Onlar bizim konumuz değil yani."

"HAKEM KARIŞMAZSA KAZANIRIZ"

"İşe hakem karışmadığı takdirde, hep aynı şeyi söylüyoruz, Galatasaray kazanır! Çünkü, Galatasaray bir çıkış trendinde, şampiyonluk hedefinde. Bu rakibe saygısızlık olmasın ama şu an Galatasaray'ın elindeki futbolcuların teknik kapasitesi, gücü bu ligin üstünde. Fenerbahçe'nin de üstünde, Beşiktaş'ın da üstünde, Trabzon'un da üstünde, Karagümrük'ün de üstünde. Futboldur bu, atarsın 2 kere direğe çarpar. O vurur gol olur, o ayrı bir konu. Fenerbahçe - Beşiktaş maçında gördük. Beşiktaş 4 kere geldi, 4'ü de gol oldu. Futbol bu."

Metin Öztürk

"Biz penaltı kullanamıyoruz diye bir şey yok. Galatasaray 8 penaltı kazanmış, 8'i de penaltı. Fenerbahçe 16 penaltı kazanmış, 11'i penaltı. Bunu ben söylemiyorum, istatistik söylüyor, hakem yorumcuları söylüyor, Ahmet Çakar söylüyor. En son Arda Güler'in Beşiktaş maçında kazandığı penaltının penaltı olmadığını Ahmet Çakar söylüyor. Ben sır olan bir şey söylemiyorum. Ben bakıyorum pozisyona, Arda Güler'in Beşiktaş maçındaki pozisyonu penaltı değil. İrfan Can Kahveci, en son maçta önce rakibe bakıyor topa bakmıyor. Geri geri geri vitese takıyor, yaslanıyor adama. Ondan sonra da düşüyor. Hakem de penaltı veriyor."

"ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ YÜKSEK"

"Karagümrük maçı zor olmayacak. Ben ellerimi kavuşturup keyif ile maçımı seyredeceğim. Zor olacak bir maç değil. Ligin başında da sorsanız, Galatasaray şampiyonluk şansı en yüksek takım derdim. Çünkü biz bunun için çalışıyoruz. Biz aday olduğumuzda da taraftar bayrakları hazırlasın demiştik. Ne bu transferler vardı, ne bir şey vardı. İddianız yoksa zaten Galatasaraylı değilsiniz."

Öztürk, "Fenerbahçe'nin son 4 maçtaki geri dönüşleri hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise, "Bizim bir sürü rakibimiz var, biz hiçbiriyle ilgilenmiyoruz. Biz kendi maçlarımızı kazanırsak zaten 6 puan farkla şampiyon oluruz. Matematik öyle diyor" yanıtını verdi.