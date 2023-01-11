Fatih Karagümrük'te Kouassi ile yollar ayrıldı

Fatih Karagümrük, Jean Evrard Kouassi ile yolların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2023 - 17:55
Fatih Karagümrük'te Kouassi ile yollar ayrıldı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Fildişi Sahilli futbolcu Jean Kouassi ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Trabzonspor'dan kiralık olarak kadromuza kattığımız Jean Kouassi ile Trabzonspor'un talebi doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Jean Kouassi'ye teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Trabzonspor, Jean Kouassi'nin sözleşmesini dün karşılıklı anlaşmayla feshetmişti.


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