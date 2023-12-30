Fatih Karagümrük'te Otobek Shukurov ile yollar ayrıldı!
Fatih Karagümrük, Özbek futbolcu Otobek Shukurov'un sözleşmesi feshedildiğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te Özbek futbolcu Otabek Shukurov ile yollar ayrıldı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
Geçen sezon başında Fatih Karagümrük'e transfer olan Shukurov, tüm kulvarlarda forma giydiği 46 maçta 1 gol kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Suudi Arabistan'dan açıklama
- Mehmet Demirkol sinirden kendinden geçti!
- Süper Kupa maçı iptal edildi!
- Yerlikaya'nın Atatürk paylaşımına AKP'li isimden tepki
- TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
- Süper Kupa paylaşımlarına adli soruşturma
- İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'Süper Kupa' önerisi
- Ali Koç'tan tokat gibi cevap!
- Suudi şirket, Hande Erçel'in sözleşmesini feshetti
- Milli futbolcudan Süper Kupa eleştirilerine yanıt!