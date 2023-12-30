Fatih Karagümrük'te Otobek Shukurov ile yollar ayrıldı!

Fatih Karagümrük, Özbek futbolcu Otobek Shukurov'un sözleşmesi feshedildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2023 - 18:52
Fatih Karagümrük'te Otobek Shukurov ile yollar ayrıldı!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te Özbek futbolcu Otabek Shukurov ile yollar ayrıldı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Geçen sezon başında Fatih Karagümrük'e transfer olan Shukurov, tüm kulvarlarda forma giydiği 46 maçta 1 gol kaydetti.


Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Otabek Shukurov

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