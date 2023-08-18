Fatih Karagümrük'ten Morutan hamlesi!

Yayınlanma: 18.08.2023 - 19:57

Güncelleme: 18.08.2023 - 19:57

Süper Lig'e Beşiktaş karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle başlayan Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarına hız verdi.

İstanbul temsilcisi, Galatasaray'dan Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katmak istiyor.

Fatih Karagümrük, Rumen futbolcunun transferi için Galatasaray'la görüşmelerine devam ediyor.

Morutan'ın adı Süper Lig'den ve İtalya'dan birçok ekiple anılıyor.

Galatasaray'ın 2021 yazında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.