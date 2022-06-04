Fatih Karagümrük'ün Andrea Pirlo ile temasta olduğu yazıldı

Volkan Demirel ile yolları ayıran Fatih Karagümrük'ün İtalyan efsanesi Andrea Pirlo ile görüştüğü iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
04 Haziran 2022 Cumartesi, 19:45
Fatih Karagümrük'ün Andrea Pirlo ile temasta olduğu yazıldı
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Sezon arasında takımın başına gelen Volkan Demirel'le sezonun sona ermesinin ardından yolları ayıran Fatih Karagümrük için flaş bir iddia ortaya atıldı. Kırmızı-siyahlıların Andrea Pirlo ile temasta olduğu iddia edildi.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pirlo, Fatih Karagümrük ile temasta" ifadelerini kullandı. 

Juventus'ta futbola veda eden Pirlo, 2020-2021 sezonu başında görevine son verilen teknik direktör Maurizio Sarri’nin yerine siyah-beyazlıların teknik direktörlüğüne getirildi.

Pirlo yönetiminde Juventus'un, 9 sezondur süren ligdeki şampiyonluk serisi sona erdi. Siyah-beyazlı takım, Serie A'da sezonu 38 maçta 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 4. sırada tamamladı.

Pirlo idaresindeki Juventus, 2020 İtalya Süper Kupası ile 2020-2021 İtalya Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti. Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise son 16 turunda veda etmişti.




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