Cuma günü “futbolda bahis soruşturması” kapsamında gözaltına alınan; aralarında eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur, Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ile bazı futbolcuların da bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Peki, Fatih Kulaksız kimdir? Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız kaç yaşında, nereli? Fatih Kulaksız neden gözaltına alındı?

FATİH KULAKSIZ KİMDİR?

1986 yılında Rize’de doğan Fatih Kulaksız, futbol kariyerini İstanbul takımlarında sürdürdü. Eyüpspor, Ümraniyespor, Eyüp Şafakspor, İstanbul Rizespor, Gürpınarspor ve Haliçspor formalarını giyen Kulaksız, Topçular Spor Kulübü’nde ise hem futbolcu hem de yönetici olarak görev yaptı.

FATİH KULAKSIZ TUTUKLANDI MI?

Galatasaray eski yöneticisi ve iş insanı Erden Timur, Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve futbolcuların da aralarında bulunduğu şüpheliler Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.