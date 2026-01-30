Fatih Tekke'den Antalyaspor maçı açıklaması: 'İki maçı kazanmalıydık'

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Fatih Tekke'nin sözleri şu şekilde:

"Çok kısır geçen ilk yarıda hatadan bir gol yedik. İkinci yarının tamamında ise daha iyi bir oyun ortaya koyduk. Bir penaltıdan gol bulduk, bir penaltıdan da yararlanamadık. Hak ettiğimiz üç puanı alamadık ve çok değerli iki puan kaybettik."

"GENÇLERBİRLİĞİ VE ANTALYASPOR'U YENMELİYDİK"

"Zubkov'un hafta içinde kalfında yaşadığı bir sıkıntı vardı, yapacak bir şey yok. Problemlerimiz belli, devam etmek zorundayız. Bu tip maçlarda daha özgüvenli şeylere ihtiyacımız oluyor.

"Her maç bizim için zor geçiyor. Sakatımız olacak, cezalımız olacak ama devam etmek zorundayız. Gençlerbirliği ve Antalyaspor'u yenmeliydik. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun. Çok üzgünüm."