Fatih Tekke'den çok sert hakem tepkisi: 'Ülkede futbol oynanmıyor'

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u Youssef En-Nesyri'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Fatih Tekke maçın ardından hakem yönetimine tepki gösterdi.

Trabzonspor teknik direktörü açıklamasında; “Oyunu değerlendirme attığımız golün iptaline kadar, ondan sonrasını değerlendirmeye gerek yok. Beşinci hafta yarışın dışına itildik! 3 puan kaybettik ama 3 puandan fazlasını kazandık. Oyuncularım elinden geleni yapmaya çalıştı. İlk defa karşılaştığımız şey değil. Ülkede futbol oynanmıyor. Galatasaray-Fenerbahçe... Beşiktaş'a da müsaade edilmiyor. Bize zaten edilmiyor” dedi.

“İNADIMIZ DEVAM EDECEK”

Fatih Tekke maç sonunda; “Çok rahat kazanabileceğimiz bir maçtı, müsaade edilmedi! Bizim mücadelemiz devam edecek. Karadeniz inadı devam edecek, oyunla beraber devam edecek. Oyunla birlikte devam edecek, kaosla devam etmeyecek! Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var ama biraz saygı!” ifadelerini kullandı.