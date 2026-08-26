Fatih Tekke'den Ferencvaros maçı sözleri: 'Umarım ilk maçtaki hakem yönetimi tekrar etmez'

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros ile oynayacakları karşılaşma öncesinde basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"ZOR BİR MAÇ OYNAYACAĞIZ"

Fatih Tekke açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Yarın zor bir maç oynayacağız, bu kesin. İyi oynadığımız, çok iyi oynadığımız ikinci yarı ve 1-0 kaybettiğimiz ilk maç. Skor olarak rakibimiz avantajlı durumda, bu kesin ama Trabzonspor olarak biz buraya her şeyimizle hazır bir şekilde geldik. Avrupa Ligi'ne kalmak için elimizden geleni yapacağız. Umarım ilk maçtaki hakem yönetimi tekrar etmez. İki takıma da başarılar diliyorum."

"Oyun olarak, oyunun çoğu bölümlerinde rakiplerden üstün oynadık ama Avrupa'daki bu maçlar daha zor. Kolay bir maç bizi beklemiyor ama Trabzonspor olarak Avrupa Ligi'nde kalmak istiyoruz. Her şeyimizle bu maça hazırız."

"Bu maça hazırız. İstekliyiz. İnşallah yarın duygumuzu onların üzerine çıkarırsak, Avrupa Ligi'ne kalan biz oluruz diye ümidim çok fazla."

"İlk maçta avantajımızı rakibimize verdik. Yarın zor bir maç olacak ama Trabzonspor olarak bunu başarabilecek güçteyiz. İnşallah istediğimiz gibi olur. Biz her şeye hazırız."

"TURUN ANAHTARI NE OLACAK SİZE GÖRE?"

"Güzel soru. Her şey hazırlıklıyız. En önemli şey, top bizdeyken sabırlı oyunumuz ve rakibimize geçiş vermemek mümkünse. Bence yarınki en önemli şeyler, sabır ve kesinlikle yarın karşımızda Avrupa Ligi'ne kalmak isteyen bir takım olacak. Bizim onlardan duygu olarak yukarıda olmamız lazım."

"SABIR ÇOK ÖNEMLİ BİZİM İÇİN"

"Yarın sabır çok önemli bizim için. Kendi oyunumuzu, hazırlandığımız şekilde oynamak istiyoruz. Biz lig maçı oynadık, rakibimiz oynamadı. Şu anda tüm fiziksel durum, avantajlı durum rakibimizde gözüküyor ama Trabzonspor olarak biz yarın büyük bir takım gibi, Trabzonspor'un büyüklüğüne yakışan şekilde oynamalıyız. Alacağımız risklerde de çok dikkat etmemiz gerekiyor."

"ÇOK YETENEKLİ OYUNCULARI VAR"

"Ferencvaros'un çok yetenekli oyuncuları var, özellikle orta sahadaki oyuncuları. Şunu da söylemem lazım, takım halinde savunurken çok kompaktlar. Hemen hemen 10 kişi savunma yapıyor ve öndeki oyuncuları da geçişlerde çok etkililer. Son olarak, duran toplarda da etkililer."

"BENİM BİR YÜZÜM VAR!"

"Yarın bize hangi yüzünüzü göstereceksiniz? Geçen haftaki maçtaki yüzünüz mü, Başakşehir maçındaki yüzünüz mü?" sorusunu deneyimli teknik adam şöyle yanıtladı:

"Benim bir yüzüm var. Özellikle futbolda bir yüzümüz var bizim ve maçı kazanmak! Bunun adil olmasını tüm normal insanlar gibi istiyorum. Bunu herkes kendisi de ister herhalde. Yarın oynayacağımız rakibimiz, saygıyı hak eden bir takım. Trabzonspor olarak biz iyi bir takımız ve yarın zor bir maç olacak. Umarım hak edenin Avrupa Ligi'ne gittiği bir performans olur."