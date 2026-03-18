Fatih Tekke'den Galatasaray maçı açıklaması: 'Eksiklerimiz var ama...'

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Maçı 1-0 kazanan Trabzonspor milli araya moralli girdi.

Maçın ardından teknik direktör Fatih Tekke değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Tekke karşılaşmanın ardından şu açıklamalarda bulundu:

“Zor maç olacağı belliydi. Bizim kendi iç durumumuz, psikolojik durumumuz, 4 günde bir bu durumla karşı karşıyayız. Bundan sonra da bu duyguyu yaşamaya devam edeceğiz. Orhan ağabey ve ailesine armağan etmek istiyorum. Camiamıza hayırlı olsun.”

Deneyimli teknik direktör; "Çok iyi oynadığımız söylenemez. Üretkenlikten uzak, duran toptan çözüldü. Ona da çalışıyoruz. İki tane daha atabilirdik. Burada iyi futbolun hakkını da vermek lazım. Her şeye rağmen oynamaya çalışan bir ekip. Bizim için önemli olan galip gelmekti. Tatil öncesi motivasyon eksik olabiliyor tüm takımlarda. Oyun asla, "Biz yeneriz"i kabul etmiyor asla. Daha fazla öz güvenli oynamamız gerekiyor. Bazı oyuncuların olmaması da bizi etkiledi. Onların olmaması ciddi eksik. Her şeye rağmen bugün kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY MAÇI SÖZLERİ

Gelecek maçlar için konuşan Tekke, "Maç maç gitmeye çalışıyoruz. Eksiklerimiz, sakatlarımız oluyor. Üretkenlik düşük olunca maçlar kolay geçmiyor. 5'te 5 değerli ama maç maç gideceğiz. Dinleneceğiz ve Galatasaray maçı var. Sonrasında zorlu maçlarımız var. Eksiklerimiz var Batagov ve Oulai gibi ama şu ana kadar nasıl mücadele ettiysek öyle mücadele etmeye devam edeceğiz" sözlerini sarfetti.