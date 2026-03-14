Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Onuachu ile güldü! Trabzonspor 1-0 Çaykur Rizespor

Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 26. haftasındaki Karadeniz derbisinde Trabzonspor ile Rizespor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle geçilirken Trabzonspor ikinci yarıda öne geçti. Bordo-mavili takım, Paul Onuachu'nun 51'deki golüyle 1-0'lık üstünlüğü sağladı.

Mücadelenin kalan bölümünde iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi 90 dakika Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 57 yaptı. Bordo-mavili ekip ligdeki galibiyet serisini 4 maça taşıdı. Çaykur Rizespor ise 30 puanda kaldı.

Süper Lig'de Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Rizespor ise gelecek hafta oynaması gereken Samsunspor maçına ileri bir tarihte çıkacak. Rizespor-Samsunspor maçı, Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turu karşılaşması nedeniyle ertelenmişti.

Karşılaşmadan dakikalar | Trabzonspor 1-0 Çaykur Rizespor

91' Trabzonspor'da Muçi ve Mustafa kenara gelirken Okay ve Salih oyuna dahil oldu.

88' Çaykur Rizespor etkili geldi... Ceza sahasının sağında topla buluşan Emrecan direk dibine vurdu. Kaleci Onana topu kornere çeldi.

86' Konuk ekipte Emrecan, Zeqiri ve Buljubasic oyuna girerken Olawoyin, Taylan ve Taha kenara geldi.

85' Çaykur Rizespor'da Mihaila'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

84' Konuk ekipte Olawoyin'in sol kanattan yaptığı ortada kaleci Onana topun sahibi oldu.

81' Çaykur Rizespor'da Mihaila kendisini ekarte eden Pina'ya yaptığı faulden sonra sarı kart gördü.

75' Trabzonspor'da Umut Nayir oyuna girerken Ozan kenara geldi.

74' Konuk ekipte Pierrot oyuna girerken Halil kenara geldi.

70' Çaykur Rizespor'da Papanikolaou orta alanda Folcarelli'ye kayarak yaptığı müdahaleden sonra sarı kart gördü.

64' Recep Ucar oyuncu değişikliğine gidiyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi stadında oyuna giren oyuncu Loide Antonio Augusto, çıkan oyuncu Adedire Mebude.

64' Oyuncu değişikliği! Felipe Augusto çıkan oyuncu, Wagner Pina giren oyuncu.

60' Mihaila topla ceza sahasında kalabalığa daldı, Trabzonspor savunmasında Ozan Tufan geçilmedi ve 2. yarıdaki ilk korneri konuk ekip kazandı.

54' Sağ kanattan Ozan Tufan'ın ceza sahasında ortasında Augusto kale önünde kafayı vurdu, top az farkla yandan dışarı çıktı.

51' GOL | Onana'nın sol kanada doğru yolladığı pasa hareketlenen Muçi, ceza sahasının solundan son çizgiye indikten sonra topu sağına çekerek Sagnan'dan sıyrılıp arka direğe ortasını yaptı. Arka direğe hareketlenen Zubkov'un kale sahasına çevirdiği topa vuran Onuachu, takımını 1-0 öne geçirdi.

46' Trabzonspor'da Zubkov oyuna girerken Lovik kenara geldi.

43' Trabzonspor'da Muçi'nin ön alanda yaptığı baskıdan sonra gelişen hücumda ceza sahası yayının sağında topla buluşan Augusto'nun yerden vuruşunda kaleci Fofana seken topu kornere tokatladı.

39' Trabzonspor'da Muçi'nin sol kanattan yaptığı ortada Fofana iki hamlede topun sahibi oldu.

35' Trabzonspor duran topta gole yaklaştı. Serbest vuruşta topun başına geçen Muçi oldukça uzak mesafeden kaleyi yokladı. Kaleci Fofana topu ceza sahası çaprazına doğru çeldi. Seken topa Nwaiwu kayarak vurdu ancak Fofana bu şutta da kalesin gole kapadı.

31' Konuk ekipte Olawoyin'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Mihaila'nın penaltı noktasına doğru çevirdiği topu savunmada Lovik karşıladı.

28' Çaykur Rizespor'da Mihaila'nın arka direğe yaptığı ortada savunmada Lovik araya girerek tehlikenin büyümesini önledi.

22' Orta sahada Olawoyin'in kazandığı top gol pozisyonuna dönüştü. Mihaila ceza sahasında gol vuruşunu ıskaladı, savunma uzaklaştıramadı, Taha Şahin ceza sahası ön çizgisi içinde topu önünde buldu, sağ ayakla sert şutunda Onana parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

12' Trabzonspor bir kez daha gole yaklaştı. Augusto'nun karşı karşıya kaldığı pozisyonda Samet Akaydin'den son anda kayarak müdahale geldi ve golü önledi.

10' Trabzonspor rakip yarı sahaya yerleşti, baskıyı kurdu, sağlı sollu kornerler sonuç vermedi. Set hücumunda Felipe Augusto ceza sahası dışından şut şansını buldu, sol ayakla sert şut üstten dışarı gitti.

5' Ozan Tufan'ın sağ kanattan yüksek ortasına arka direkte boş kalan Onuachu kafayı vurdu, kale ağzındaki karambolde Rizespor savunması topu kornere göndermeyi başardı.

3' Trabzonspor savunması tehlikeli bölgede top kaybı yaptı, sol kanattan ceza sahasına etkili orta geldi, Halil Dervişoğlu bomboş pozisyonda kafayı vurdu ama topu ağlara gönderemedi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.