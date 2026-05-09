Fatih Tekke'den Sergen Yalçın'a destek: 'Beşiktaş taraftarı kusura bakmasın...'

9.05.2026 22:52:00
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Sergen Yalçın'a yönelik tepkiler hakkında konuştu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş karşısındaki galibiyeti değerlendiren Fatih Tekke "Bu kadar eksiğe rağmen önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımızın isteği ve arzusu çok iyiydi" dedi.

"AYNI ŞEY BİZİM BAŞIMIZA DA GELEBİLİR"

Sergen Yalçın'a yönelik Beşiktaş taraftarının tepkileri hakkında konuşan Fatih Tekke "Türk futbol tarihinin en büyük hocalarından biri Sergen ağabey.... Beni mutsuz etti. Kendisine de söyledim maçtan sonra. Yeni bir kadro, devre arası alınan kararlar... Puanlara bakınca gayet başarılı. Bizim de başımıza gelebilir.

Çarşamba kupa oynayacağız, aynı şey bizim başımıza da gelebilir. Üzücü... Taraftara, ülke insanına söylenecek şey... Bizdeki merhamet duygusu ve sabır ne oldu? Çok enteresan" dedi.

"YAKIŞTIRAMADIM ONLARA"

Fatih Tekke ayrıca "Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta ne kadar zorlukla şampiyon oldu. Beşiktaş taraftarı kusura bakmasın, yakıştıramadım onlara!" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da Arseniy Batagov ameliyat edildi Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Arseniy Batagov'un dış menisküs ameliyat olduğunu duyurdu.
4 haftalık galibiyet hasretini sonlandırdı: Trabzonspor, Beşiktaş'ı Muçi ile yıktı Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanında 2-1 kazandı.
Trabzonspor'da sakatlık: Karşılaşmaya devam edemedi Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, Beşiktaş maçının 7. dakikasında sakatlık geçirdi ve oyundan çıktı.