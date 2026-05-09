4 haftalık galibiyet hasretini sonlandırdı: Trabzonspor, Beşiktaş'ı Muçi ile yıktı

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Trabzonspor, Beşiktaş karşısında geriye düştüğü maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Beşiktaş'ın golünü 14. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti. Orkun Kökçü golden sonra tribünlerin tepki gösterdiği teknik direktör Sergen Yalçın'a gitti.

Trabzonspor'un golleri 15. dakikada Oleksandr Zubkov ve 62. dakikada Ernest Muçi'den geldi. Beşiktaş'tan Trabzonspor'a kiralık giden Ernest Muçi, attığı golden sonra sevinmedi.

Bu galibiyetin ardından üçünü sıradaki Trabzonspor puanını 69'a yükseltti. Dördüncü sıradaki Beşiktaş 59 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN 5 DAKİKALIK TEPKİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, Trabzonspor mücadelesinin ilk 5 dakikasında tribünlerde sessiz kaldı.

Karşılaşmadan önce sosyal medyadan yapılan çağrıyla Beşiktaşlı taraftarlar, ilk 5 dakika boyunca sahaya sırtını dönerek ve sessiz protestoda bulundu.

Taraftarlar, 5 dakikanın ardından takımlarına tezahüratlarla destek vermeye başladı.

SERGEN YALÇIN'A ISLIK

Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın adının okunduğu sırada deneyimli teknik adamı ıslıkladı.

Ayrıca maç başında "Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak kursağımızda kalıyor. Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor?" tezahüratları yapıldı.

Karşılaşmadan dakikalar | Beşiktaş 1-2 Trabzonspor

83' Zubkov çalımını attı ve şutunu çekti, Ersin çeldi.

82' Jota'nin ceza sahasından şutu savunmaya çarptı ve kornere gitti.

68' Umut Nayir uzaklardan kaleyi denedi, top yandan dışarı gitti.

64' Asllani'nin uzaktan şutu yandan dışarı gitti.

62' GOL | Trabzonspor, Muçi ile 2-1 öne geçti.

60' Oulai'nin ceza sahasından şutunu Ersin kornere çeldi.

59' Beşiktaş yarı alanında topu süren Muçi, ceza sahasının dışından şutunu çekti. Ersin topu kornere çeldi.

56' Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan içeri çevirdiği topa vuran Cerny, Ahmet'i geçemedi.

51' Sol kanatta topla buluşan Cerny, ceza sahası dışındaki Olaitan'a verdi. Olaitan'ın gelişine şutu, üstten auta gitti.

44' Beşiktaş'ta Cerny'nin pasıyla ceza sahasına giren Olaitan, Nwaiwu ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Devam eden pozisyonda top Asllani'ye geldi. Asllani'nin şutu, Nwaiwu'dan sekti ve kornere gitti.

38' Cerny'nin ceza sahası dışından şutu üstten farklı şekilde auta gitti.

17' Muçi'nin ceza sahası dışından şut denemesi yandan auta gitti.

15' GOL | Trabzonspor, Zubkov ile beraberliği yakaladı.

14' GOL | Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

12' PENALTI | Beşiktaş, 12. dakikada penaltı kazandı. Kaleci Ahmet, ceza sahası içerisinde Orkun'u düşürdü.

7' Trabzonspor'da Onana sakatlandı, Ahmet Doğan Yıldırım kaleye geçti.

6' Orkun'un ceza yayı dışından çektiği şut, Onana'da kaldı.

3' Agbadou uzaktan şansını denedi, Onana rahatlıkla kontrol etti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.