Fatih Tekke, Süper Lig'e dönüyor!
Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor, Teknik Direktör Osman Özköylü'nün yerine Fatih Tekke'yi getirdiği öne sürüldü.
46 yaşındaki deneyimli teknik direktör Fatih Tekke, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.
61saat'in haberine göre; Pendikspor, Fatih Tekke'yi takımın başına getirmek için teklifi yaptı. Önümüzdeki günlerde Tekke ile masaya oturacak olan Pendikspor'un anlaşmayı açıklaması bekleniyor.
Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Pendikspor, ilk 8 haftada sadece 4 puan toplayarak 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Bu nedenle Osman Özköylü'nün dönemi, galibiyetsiz bir şekilde sona erdi.
Genç teknik adam Tekke ise, ilk 4 haftada İstanbulspor ile 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşamış, ardından görevinden ayrılmıştı.
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