Fatih Tekke, Süper Lig'e dönüyor!

Yayınlanma: 10.10.2023 - 18:37

Güncelleme: 10.10.2023 - 18:37

46 yaşındaki deneyimli teknik direktör Fatih Tekke, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.

61saat'in haberine göre; Pendikspor, Fatih Tekke'yi takımın başına getirmek için teklifi yaptı. Önümüzdeki günlerde Tekke ile masaya oturacak olan Pendikspor'un anlaşmayı açıklaması bekleniyor.

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Pendikspor, ilk 8 haftada sadece 4 puan toplayarak 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Bu nedenle Osman Özköylü'nün dönemi, galibiyetsiz bir şekilde sona erdi.

Genç teknik adam Tekke ise, ilk 4 haftada İstanbulspor ile 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşamış, ardından görevinden ayrılmıştı.